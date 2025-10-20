新感覚！耳をふさがない自由【ファーウェイ】イヤーカフ型ワイヤレスイヤホンをAmazonでチェック！
新感覚イヤホン！耳をふさがない自由【ファーウェイ】イヤーカフ型ワイヤレスイヤホンをAmazonでチェック！
外耳道を塞ぐことがないため、長時間の装着による外耳道への負担を低減。かつ指向性音伝達技術を採用しているため、高音質なサウンドと快適なリスニングを体験できる。
オープン型オーディオ設計で、指向性音伝達技術を採用しており、音を正確に耳に伝える。 カナル型のようにイヤホンで外耳道を塞ぐことがないため、長時間の装着による外耳道への負担を低減し、リスニングをより快適なものに。同時に、より自然なオーディオ体験が可能となり、環境音の変化をいち早く感じ取ることができるため、不測の事態が発生した際にも迅速に対応することができる。
逆音波システムを導入しており、スマートに音量を調整しつつ、音波を巧妙に逆音波で打ち消し、音漏れを抑えている。音が外耳道に向けて的確に伝達されるため、プライベートなリスニング体験が可能に。
左右の耳を自動識別することが可能。左右対称のデザインを採用しており、左右のイヤホンを区別する必要がなく、装着すると自動的に左右の耳を識別。 両耳での使用だけではなく、片耳だけの使用でも識別可能だ。
