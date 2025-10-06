厚みで支える、安定操作。光学式にも対応するハードタイプ【グルマンディーズ】のリラックママウスパッドがAmazonに登場中‼
止めたい位置で、しっかり止まる。厚さ5ミリメートルの信頼感【グルマンディーズ】のリラックママウスパッドがAmazonに登場!
グルマンディーズのリラックママウスパッドは、安定した操作感を求めるユーザーに向けた、厚みのあるハードタイプのマウスパッド。
本体サイズはH200×W150×D5ミリメートルと、デスク上でも扱いやすいコンパクト設計。厚さ5ミリメートルのしっかりとした構造が、マウス操作時のブレを抑え、安定したポジションを保つ。
光学式マウスにも対応しており、センサーの読み取り精度を損なうことなく快適な操作が可能。
滑りすぎず、止めたい位置でしっかり止まる。ゲームや作業に集中したい場面でも頼れる一枚。
