»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー¤«¤éÂ£¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹♡²Ú¤ä¤°¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
³¹¤¬ßê¤á¤¡¢¿´¤¬²Ú¤ä¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¡£»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー¤«¤é¡¢11·î1Æü(ÅÚ)¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤È¡Ö¥é¡¦¥Öー¥ë ¥Î¥¨¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò´Å¤¯ºÌ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤È¥¯¥Ã¥ー¤Î¥»¥Ã¥È¡£Ì£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê2¼ïÎà¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÅß¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯♡
ºÌ¤êË¤«¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤ー¥Ä¡×
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤ー¥Ä¡×¡Ê2,160±ß¡Ë¤Ï¡¢3¼ï¤Î¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥¥åー¥Ö¥·¥ç¥³¥é¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¹ë²Ú¤Ê¥»¥Ã¥È¡£
¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³¥ìー¥È ¥ß¥ë¥¯¡Ê4¸Ä¡¿ÇòÊñÁõ¡Ë
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥³¥¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¡£
¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³¥ìー¥È ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡Ê3¸Ä¡¿ÀÖÊñÁõ¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ëçõ¥Ñ¥¦¥Àー¤ò²Ã¤¨¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³¥ìー¥È ¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ê3¸Ä¡¿ÎÐÊñÁõ¡Ë
¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¤È¥¯¥é¥ó¥Á¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥¥åー¥Ö¥·¥ç¥³¥é ¥ß¥ë¥¯¡Ê8¸Ä¡¿Çò¶äÊñÁõ¡Ë
¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¢ö
THE TAILOR¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¾åÉÊ¤Ê½©¤Î¥·¥ç¥³¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥Û¥í¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¡Ö¥é¡¦¥Öー¥ë ¥Î¥¨¥ë¡×
¡Ö¥é¡¦¥Öー¥ë ¥Î¥¨¥ë¡×¡Ê783±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥×ー¥É¥ë¤È¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥¢ー¥â¥ó¥ÉÆþ¤ê¥¯¥Ã¥ー¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥é¥ó¥Á¤Ç»Å¾å¤²¤¿ìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£
¥²¥é¥ó¥É¤Î±ö¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¸ú¤¤¤Æ¡¢´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5¸ÄÆþ¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¾®¤µ¤Ê¤´Ë«Èþ¤ä¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤
»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー¤¬Â£¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤È¡Ö¥é¡¦¥Öー¥ë ¥Î¥¨¥ë¡×¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¤âÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤¿Â£¤êÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£11·î1Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éーÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò¡¢´Å¤¯¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ÇºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©