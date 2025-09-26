【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年9月29日〜10月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月29日〜10月5日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではノウハウを得ていくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
今、持つことができている自信を活用していきます。自分の目線などを変えずに周囲に伝えていくでしょう。仕事や公の場では派手さより賢さや堅実さを見せていきます。それを被害妄想的に不安に感じる人がいるようです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
いつでも良い状態に整えていく方法やコツを習得していきます。それは一般的なやり方では絶対に通用しないようですが、独自さがポイントとなるでしょう。シングルの方は、色々な人に好意を振り撒く人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がリアルな愛情を見せてきます。
｜時期｜
9月30日 壁を作ってしまう ／ 10月4日 一休みする
｜ラッキーアイテム｜
クッション
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞