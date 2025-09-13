「東遊高校の日々」2-1


【漫画】本編を読む→学校あるあるがエモイ！と話題

pixivで作品を投稿する★薄荷堂★さんの創作漫画『東遊高校の日々』。個性豊かな登場人物たちが織りなす青春真っ盛りの日常に「尊すぎ」の声が続出している。本作はエモさと尊さ満載の、まぶしい高校生活に引き込まれること間違いなし！

■「初めて」の恋人…作者が語るキャラクターの裏設定

「東遊高校の日々」2-2


「東遊高校の日々」2-3


「東遊高校の日々」2-4


地味な山田くんが恋に落ちたゾーィちゃん。山田くんが「付き合っている人はいるの？」と聞くと「うん」と食い気味で即答したゾーィちゃん。ショックを受けた山田くんにゾーィちゃんが見せてきた恋人の写真は「雑誌」に登場しているモデル。ただの失恋にとどまらず、オーバーキルまでされた山田くんなのだった。

ちなみにその恋人は「名前はアストリッド、愛称はサッサ。ゾーィより少し年上で、同じモデル事務所に所属しているという設定です。交際期間は約1年。ゾーィが交際を申し込まれたのは、サッサが初めてです」と★薄荷堂★さんは語った。

チキン南蛮定食争奪戦の行方

「東遊高校の日々」10-3


「東遊高校の日々」10-4


また、学食の不動の人気メニュー・チキン南蛮定食をかけた戦いが繰り広げられた話では、生徒たちの学食の人気メニューに対する並々ならぬ執念が描かれている。

人気メニュー・チキン南蛮定食が売切れていたことにショックをうけ、「何でも言うことを聞くから！」と友達に譲ってくれるよう頼む小川くんは、近くでその話を聞いていた弓道部の山口さんから「何でもする」ことを条件に定食の学食チケットを譲ることを提案する、というストーリーだ。

結末を★薄荷堂★さんに聞くと、「結局、彼は怖気づいて彼女の申し出を丁重にお断りしました(笑)」と教えてくれた。

