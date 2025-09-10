A’pieu（アピュー）が、内側からじゅわっと色めき発色する「アピュー ジューシーパン パステルブラッシャー」と自然な立体感を演出し純粋さを引き出す「アピュー ジューシーパン グリーミング ハイライター」を2025年9月5日（金）より全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどのPPIHグループ店舗※、イオン、イオンスタイル※、イトーヨーカドー※、ミシャジャパン公式オンラインショップにて数量限定で発売した。※一部取り扱いのない店舗あり

■ブラッシャー＆ハイライト

パステルブラッシャーは、淡いパステルカラーのパウダーがやわらかな血色感をプラスし、細かい粒子のパウダーで肌にしっかり密着し､長時間綺麗な発色をキープ。メイクの雰囲気と完成度をぐっと上げるカラー展開となっている。

グリーミングハイライターは、目元､鼻筋､両頬､ボディなど､あらゆる立体感を出したい部分に使用でき､人工的でない自然な立体感を演出。自然ながらもはっきりとした立体感でメリハリ顔へ。

■商品情報

株式会社ミシャジャパン

アピュー ジューシーパン パステルブラッシャー1,100円（税込）

PK07VL01PK11RD02【PPIHグループ限定カラー】PK09【イオングループ限定カラー】PK10【イトーヨーカドー限定カラー】BE01【ミシャジャパン公式オンラインショップ限定カラー】

アピュー ジューシーパン グリーミング ハイライター01、021,980円（税込）