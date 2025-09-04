この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「表情を豊かにする方法 美顔 小顔効果」と題した最新動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が登場。動画では、片岡氏が長年の経験をもとに、年齢を重ねても若々しい顔を保つための秘訣について語った。



冒頭、片岡氏は「今日はですね、お顔を若々しく保つ方法をお伝えしたいと思います」と切り出し、「表情筋のトレーニングを一緒にやりましょう」と呼びかけた。視聴者とともに、口や鼻、目を使った様々な表情を繰り返しながら、「普段やらない筋肉の動きを意識することで顔がすごくすっきりする」と、自らも少し緊張しながら実演。「顔がすっきりするのと、笑顔がやっぱりきれいになるんですよ」と、その効果を強調した。



さらに、「一人の時にこっそり、これはやってもらいたいなって思います」と、特別な道具や時間は必要なく、日常生活の中で気軽に取り組めることもアドバイス。「毎日やってあげると、表情が本当に豊かになってくるのと、やっぱり顔が明るくなってくるんですよ。血流が良くなってくるので」と話し、日々の積み重ねが美容効果に直結する考えを示した。動画の最後には、「いつまでも若々しいお顔ということで、ぜひやってみてください」とエールを送って締めくくった。