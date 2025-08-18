「彼女が会ってくれない…」恋人の愛を感じなくなった瞬間８パターン
交際開始から時間が経ち、関係が落ち着きはじめると、彼氏に対する甘えが出てきて、「このぐらいなら許してくれるかな？」と、ずうずうしい態度を取ってしまう。そんな経験のある女の子は、少なくないと思います。しかし、そんな悪気のない行動によって、彼氏が「俺への愛がなくなった」と感じているとしたら、ふたりの間に破綻を招きかねません。そこで今回は、「彼女から俺への愛がなくなったと感じる態度」について、『スゴレン』読者の男性たちの意見を大募集！世の男性の本音を紹介いたします。
【１】彼氏よりも友だちとの予定を優先する。
何をおいても自分と会ってくれたはずの彼女が、ほかの用事を大事にするようになったというケースです。「週末の予定を聞いたら、『友だちと買い物に行く。』と即答。」（２０代男性）、「仲良しグループの飲み会を理由にデートをキャンセルされた。」（３０代男性）など、たとえ事情があったとしても、腑に落ちないと感じられ、男性はショックを受けることが多いようです。「俺以外の男友だちと遊ぶようになった。」（１０代男性）という段階まで達すると、心の広い彼氏でもさすがにいい気はしないものと思われます。
【２】会うことを面倒がる。
「休みのはずなのに連絡もくれない。」（１０代男性）、「眠いとか疲れたとか、誘いを断る理由があいまい。」（２０代男性）、「メシでも行こうとメールしたら、『めんどくさい。』と即レス。」（３０代男性）など、たくさんの不満の声が寄せられました。どうやら男性には、「好きなら、少しぐらいのことは我慢しても会いにきてくれるはず。」（２０代男性）と期待する気持ちがあるようです。事情によっては、せめて誠実に説明する努力を怠らなければ、賢い彼氏なら「会いたくても会えない理由」を理解してくれるに違いありません。
【３】彼氏という存在を都合よく利用している。
「飲んで遅くなったら何時だろうと呼び出される。俺はただの運転手か？」（２０代男性）、「なにかにつけて、『彼氏は都心にマンションを持ってて・・・』と説明しているらしい。もしかしてマンションが目的？」というように、男性が「都合のいい男」だと思われることをおそれているケースです。相手の技能やスペックを利用しているつもりがなくても、結果的にそれを目当てにしているような形になることは、少なからずあると思います。普段の態度や言動から、無意識のうちににじみ出ていないかどうか、気をつけるようにしましょう。
【４】元カレや異性関係の交友について嘘をつく。
「自分で買ったと話していたピアス。追及したら元カレからのプレゼントだと白状した。」（２０代男性）、「女の子だけの旅行のはずが、しっかり男もいたらしい。」（２０代男性）など、とくに異性関係の「嘘」は、男性に不信感を抱かせかねません。また、「『飲み会じゃないよ、仕事だよ。』と言っていたのに、Ｔｗｉｔｔｅｒで彼女の友人が『○○と合コン参戦中』とつぶやいているのを発見。」（２０代男性）というように、思わぬところからボロが出る場合もあるので、自分に都合のいい嘘はつかないほうがよさそうです。
【５】男性が気にしていることをズケズケと指摘する。
「相手が嫌がることをしてはいけない」というのは人間関係の基本ですが、付き合いがなあなあになってくると、つい無遠慮なことをしてしまいがちです。「彼女より背が低いことを気にしているのに、『目線が低いね。』と冷やかす。」（２０代男性）、「なまりを気にしているのを知っているのに、方言を笑う。」（２０代男性）など、軽い気持ちでからかったつもりの行為でも、実は男性を深く傷つけている場合があります。「ちょっと調子に乗りすぎたかな」と感じたら、素直に謝るようにしましょう。
【６】楽しく会話しようという姿勢がみられない。
「何を言っても『ふーん。』『そう。』『それで？』しか返ってこない。」（１０代男性）「ふたりで盛り上がるような話題を選ばず、口を開けば俺が知るはずもない会社関係のうわさばかり。」（２０代男性）など、恋愛中の男女なら、何を話していても楽しいはずなのに、彼女の会話に臨む態度に気遣いを感じられないというパターンです。「いっしょにいても、沈黙が続くだけ。」（３０代男性）のような末期的な状態になる前に、気まずい空気を察したら、とりあえず「おなかすいたね。」「いい天気だね。」など、会話の糸口を探してみましょう。
【７】デートのときのファッションが、明らかに「手抜き」。
これも、交際開始当初とのギャップに関する不服の声です。「いつもおしゃれだったはずの彼女が、普段着丸出しの格好で来るようになった。」（２０代男性）、「どうして化粧をしないのか聞いたら『わたしのスッピンに文句あるの？』とキレられた。」（１０代男性）など、男性には「できるだけ、自分の彼女にはキレイでいてほしい」という願望があるようです。いっしょにいて安心できるのは素敵なことですが、「男と女の間柄である」という緊張感を、ある程度は忘れずにいたいものです。
【８】メールのやりとりが、ほぼ「用件のみ」。
「ハートマークなどの絵文字が消えた。」（２０代男性）「『アイス買ってきて。』と、用件のみ。愛を感じない。」（２０代男性）など、メールの文面がそっけなくなったというものです。頻度についても「以前は『ただいま』『おやすみ』みたいな連絡が日課だったのに。」（３０代男性）といった不満が寄せられており、世の男性が意外と敏感に女性のメールを観察している様子がうかがわれます。他意のないやりとりで誤解されては面倒なので、身に覚えのある女性は、少しメールを工夫したほうが得策かもしれません。
身に覚えのある意見はありましたか？相手の男性のキャラクターや、ふたりの関係によって、ほかにもさまざまな「愛がなくなったと感じさせる態度」があると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
