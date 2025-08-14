見た目だけじゃない実力派！【アメリカンツーリスター】のキャリーケースで旅の荷物をスタイリッシュに収納。Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
移動がもっとスマートに！【アメリカンツーリスター】のスーツケースで快適な旅の第一歩を。Amazonで販売中！
内装には両面に荷崩れを防ぐディバイダ―を装備。左側には小物などが収納できるファスナー付ポケットを付属、下部ポケットはU字にフルオープンが可能。ファスナーを開閉するだけで拡張可能な便利なエキスパンダブル機能を全サイズに装備するほか、振動を軽減するホイール、スピナー55サイズのみUSBポートが装備されている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
エキスパンダブル機能を搭載し、ファスナー操作だけで容量が増加。旅先での荷物の増減にも柔軟に対応できる。
→【アイテム詳細を見る】
軽量設計ながら2.8kgで、機内持ち込みサイズ対応。TSAロック搭載で海外旅行でも安心して利用できる仕様となっている。
スムーズな走行を可能にするサスペンションホイールを採用。移動時の振動を抑えて、快適な移動をサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
USBポートを装備し、手持ちのモバイルバッテリーを接続すれば旅先でもスマートフォンなどを充電できる機能を備えている。
移動がもっとスマートに！【アメリカンツーリスター】のスーツケースで快適な旅の第一歩を。Amazonで販売中！
内装には両面に荷崩れを防ぐディバイダ―を装備。左側には小物などが収納できるファスナー付ポケットを付属、下部ポケットはU字にフルオープンが可能。ファスナーを開閉するだけで拡張可能な便利なエキスパンダブル機能を全サイズに装備するほか、振動を軽減するホイール、スピナー55サイズのみUSBポートが装備されている。
→【アイテム詳細を見る】
エキスパンダブル機能を搭載し、ファスナー操作だけで容量が増加。旅先での荷物の増減にも柔軟に対応できる。
→【アイテム詳細を見る】
軽量設計ながら2.8kgで、機内持ち込みサイズ対応。TSAロック搭載で海外旅行でも安心して利用できる仕様となっている。
スムーズな走行を可能にするサスペンションホイールを採用。移動時の振動を抑えて、快適な移動をサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
USBポートを装備し、手持ちのモバイルバッテリーを接続すれば旅先でもスマートフォンなどを充電できる機能を備えている。