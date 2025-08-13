街で着られる「スイムウェア」普通の服より快適で「イメージ以上に使いやすい」デザイン

実用性はいったん忘れて、夏を言い訳にオシャレを解放するのもたまの息抜きとして必要。ハイテンションな色、行った気分にさせてくれる柄、アクティブに過ごせる着方やデザインetc…旅に行く人も行かない人も、気分が高まる何かがある、季節限定のワードローブをプランニング！



「ビーチでなくても」毎日水着

汗ジミが気にならず、カップつきで手間なく着られる。デイリーづかいにも案外役立つスイムウエア。街で浮かないように、よく着るトップスを更新する感覚で、タンクやＴシャツ型のセパレートタイプをチョイス。



水着に見えない「ヘンリーネックのスイムタンク」

白ジップアップパーカ／ユナイテッドアスレ（キャブ）　グレースイムタンクトップ（パンツとセット）／フリークス ストア（デイトナパーク）　ベージュスエットパンツ／ATON（ATON AOYAMA）　サングラス／CARIN（WTSROOM）　シルバーピアス／アビステ　ミュール／Mollini（ハウス バイ ジャック オブ オール トレーズ）　トートバッグ／スタイリスト私物　

水はけのいい素材感ながら浮かれて見えない、落ち着いたグレーが大人っぽさをプラス。軽めの羽織りやワイドパンツなどとも合わせやすく、コーディネートの幅を広げるバランサーとしても優秀。



ワークパンツに要する女っぽさをバックカットデザインでカバー

ブラウンバックオープンスイムトップス／Loro（スピック＆スパン ルミネ有楽町店）　カーキひもつきパンツ／レッドキャップ×フリークス ストア（フリークス ストア渋谷）　黒シュシュ／ジャルダン ドゥ シュブー　バッグ／エディット フォー ルル　サンダル／TSURU By MARIKO OIKAWA　

Ｔシャツ×カーゴパンツ風のメンズライクな装いに、背中の肌見せでさりげなく色気をひとさじ。伸縮性の高いリブでフィット感が増し、体のラインがすっきり整う。



