実用性はいったん忘れて、夏を言い訳にオシャレを解放するのもたまの息抜きとして必要。ハイテンションな色、行った気分にさせてくれる柄、アクティブに過ごせる着方やデザインetc…旅に行く人も行かない人も、気分が高まる何かがある、季節限定のワードローブをプランニング！







「ビーチでなくても」毎日水着

汗ジミが気にならず、カップつきで手間なく着られる。デイリーづかいにも案外役立つスイムウエア。街で浮かないように、よく着るトップスを更新する感覚で、タンクやＴシャツ型のセパレートタイプをチョイス。







水着に見えない「ヘンリーネックのスイムタンク」

白ジップアップパーカ／ユナイテッドアスレ（キャブ） グレースイムタンクトップ（パンツとセット）／フリークス ストア（デイトナパーク） ベージュスエットパンツ／ATON（ATON AOYAMA） サングラス／CARIN（WTSROOM） シルバーピアス／アビステ ミュール／Mollini（ハウス バイ ジャック オブ オール トレーズ） トートバッグ／スタイリスト私物

水はけのいい素材感ながら浮かれて見えない、落ち着いたグレーが大人っぽさをプラス。軽めの羽織りやワイドパンツなどとも合わせやすく、コーディネートの幅を広げるバランサーとしても優秀。







ワークパンツに要する女っぽさをバックカットデザインでカバー

ブラウンバックオープンスイムトップス／Loro（スピック＆スパン ルミネ有楽町店） カーキひもつきパンツ／レッドキャップ×フリークス ストア（フリークス ストア渋谷） 黒シュシュ／ジャルダン ドゥ シュブー バッグ／エディット フォー ルル サンダル／TSURU By MARIKO OIKAWA

Ｔシャツ×カーゴパンツ風のメンズライクな装いに、背中の肌見せでさりげなく色気をひとさじ。伸縮性の高いリブでフィット感が増し、体のラインがすっきり整う。







(コーディネートのプライスなど詳細)

【全28スタイル・アイテムの一覧】≫街で着られる「スイムウェア」普通の服より快適で「イメージ以上に使いやすい」デザイン