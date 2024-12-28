¡Ö2025Ç¯ºÇ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÉÔ±¿¤ò¾·¤¯¡×Âç³¢Æü¡¦¸µÃ¶¤Î²á¤´¤·Êý
±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ëÆü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¡¢±¿¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤·¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë½¬´·¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤·¤¢¤ï¤»ÂÎ¼Á¡×¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈË¡¤ò·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀê¤¤»Õ¡¦¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤µ¤ó¤¬»ØÆî¡ª
¡ÚPROFILE¡Û ¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà
¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¹¬Ê¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡£·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤Î°ìÈÖÄï»Ò¡£¸ÞÀ±»°¿´Àê¤¤¤È½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÍÆ¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿³«±¿¥á¥¤¥¯¤ä³«±¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆàpresents ¹¬¤»¤òÆ³¤¯±¿¤ÎËá¤Êý¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
±¿µ¤¤¬²¼¤¬¤ë¡ÖÂç³¢Æü¡¦¸µÃ¶¤Î²á¤´¤·Êý¡×
¤¤¤è¤¤¤è2024Ç¯ºÇ¸å¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ò¤è¤ê¤è¤¤Ç¯¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢Ç¯±Û¤·¤«¤é¤ªÀµ·î¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²á¤´¤·Êý¤äNG¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¡£¤É¤¦¤¾¤è¤¤Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¿·Ç¯¤Î±¿µ¤¤òº¸±¦¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Û
¡¦³°½ÐÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡ÖÂç³¢Æü¤Î²á¤´¤·Êý¡×
¡¦¿ÀÍÍ¤ä¹¬±¿¤¬±ó¤¶¤«¤ë¡Ö¸µÃ¶¡¦¤ªÀµ·î¤ÎNG¹ÔÆ°¡×
¡¦¿À¼Ò¤È¤ª»û¤É¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡© ½é·Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡×¿·Ç¯¤Ë²¼¤¹¤È¤¤¤¤°áÎà¡Äetc
¡Ê¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹¤µ¤ó¤«¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ª¡Ë
¡ÚÁ´11Áª¤Î°ìÍ÷¡Û¢ä¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó°ìÈÖÄï»Ò¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÂç³¢Æü¤ä¸µÃ¶¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡×¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È