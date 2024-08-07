9/3È¯Çä[Alexandros]Àî¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤Î½ñÀÒ²½¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¡õ¥«¥Ð¡¼É½»æ¤ò¸ø³«¡ª
¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É[Alexandros]¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¡¦Àî¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÆÃ²½·¿¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSPICE¡Ù¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡¢¥Ð¥¿¡¼Â¿¤á¤ÇPART2¡×¤Î½ñÀÒ²½¡£
Àµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡¢¥Ð¥¿¡¼Â¿¤á¤Ç¡×¤Ë·èÄê¡ª¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Ä¹¾ìÍº¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤¿Àî¾åÍÎÊ¿¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥Ð¡¼É½»æ¤â´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¼Ò¤ÎÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°ìµó¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã½ñÀÒ¾ðÊó¡ä
¡Ø¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¡¢¥Ð¥¿¡¼Â¿¤á¤Ç¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î3Æü¡¿Äê²Á¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÊõÅç¼Ò
¡ãÈÎÇäÅ¹ÊÌÆÃÅµ¡ä
¡ü[Alexandros] Online Shop¡¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö [Alexandros] CREW & Mobile²ñ°÷¸ÂÄê
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼&¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
https://alexandros.jp/goods
¡ü³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
http://books.rakuten.co.jp/rb/17952037/
¡üTOWER RECORDS¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
https://tower.jp/item/6404232
¡ü£È£Í£Ö¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
https://www.hmv.co.jp/product/detail/15079880
Å¹ÊÞ¸ÂÄê
¡üµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡¿¥µ¥¤¥ó¥ì¥·¡¼¥È
https://store.kinokuniya.co.jp/event/1721716043/
¡üÄÕ²°½ñÅ¹¡¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
https://tsutaya.tsite.jp/article/book-comic/2710.html