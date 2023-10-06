¡ÚGU¥»¡¼¥ë¡ÛÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥¬¥ó¥¬¥óÃå¤Æ¤ë¡£Çº¤ó¤À¤é¤³¤ì¡ª¤Ê¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à3Áª¡£
GU¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯10·î6Æü¤«¤é¡ÖAUTUMN SPECIAL WEEK¡×Âè3ÃÆ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÉôÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬¡¢¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ò¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê²Á³Ê¾¦ÉÊ¤Çºî¤ë ºÇ½Ü¥¹¥¿¥¤¥ë50Áª¡Ó¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢GU¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë50¤Î¥³¡¼¥ÇÎã¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¡¢¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¹ç¤¦
¡¦¥Ñ¥Õ¥£¡¼¥¿¥Ã¥Á¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡Ê¥»¡¼¥ë²Á³Ê2490±ß¡Ë
·Ú¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤ÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡£
ºòÇ¯¤è¤ê¤âÈ©¤Ø¤Î»É·ã¤ò·Ú¸º¤·¡¢Ãå¿´ÃÏ¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥Ä¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¥é¥Õ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ñ¡¼¥«¡Ê¥»¡¼¥ë²Á³Ê2990±ß¡Ë
Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¡¼¥É¤È¡¢A¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ñ¡¼¥«¡¼¡£
Ùû¿åµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò¾å¤Þ¤ÇÊÄ¤á¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò³«¤±¤Æ·Ú¤¯±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Âµ¸ý¤ÎÉ³¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
°ìÂ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤
¡¦¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥í¡¼¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥ó¥×¥¹(¥Ò¡¼¥ë3.6cm)¡Ê¥»¡¼¥ë²Á³Ê1990±ß¡Ë
ÄãÈ¿È¯¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤«¤«¤È¤äÂÎ¢¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡¢È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥×¥¹¡£
¸º²»¥Ò¡¼¥ë¤ä¤Þ¤Ç¹³¶ÝËÉ½µ¡Ç½¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¶¹âµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
ÂÀ¤á¤Î¥í¡¼¥Ò¡¼¥ë¤Ê¤Î¤ÇÊâ¤¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤½¤¦¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢10·î12Æü¤Þ¤Ç¡£
Ï¢µÙ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë