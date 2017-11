そろそろお鍋がおいしい季節。

すき焼き、水炊き、ちゃんこ鍋、チゲ鍋、おでん、チーズ鍋にカレー鍋。

簡単に準備ができ、野菜もたくさん取ることができる。そして、体が温まるので、これからの食卓に手番が多いお料理といえるかもしれませんね。

“鍋”に最も合う最強の「ポン酢」は!? 人気6品を食べ比べてみた

そんな中、お鍋の必需品のひとつでもあるポン酢が大変なことになっています。

「PINK NEW GINGER PONZU(岩下の新生姜ポン酢)」の特徴

岩下の新生姜が作ったポン酢「PINK NEW GINGER PONZU」は、ポン酢なのにピンク色!

特徴は、岩下の新生姜に使用している生姜・本島姜のペーストが使用されており、ワインが隠し味。岡山県産くめなん柚子のフルーティーな酸味と岩下の新生姜ならではの爽やかな風味が味わえるポン酢となっています。

お鍋だけでなく、肉料理、魚料理、温野菜やサラダのドレッシングに使ってもよさそうですね。

岩下の新生姜ミュージアムの新メニューは「新生姜水炊き with P」!?

11月11日は、岩下食品が制定した「岩下の新生姜の日」。

この日、岩下の新生姜ミュージアムで記念イベントを開催するとともに、館内カフェ「CAFE NEW GINGER」の新メニューとして、「PINK NEW GINGER PONZU(岩下の新生姜ポン酢)」で食べる「新生姜水炊き with P」が登場しました。

「新生姜水炊き with P」は、丸大食品とコラボレーションした岩下の新生姜入りソーセージ、鶏肉、白菜、水菜、しめじ、にんじん、千切りの岩下の新生姜を鶏だしスープで水炊き風に仕上げた具だくさんな一品。

トッピングにも千切り新生姜を使用し、岩下の新生姜ならではの食感と風味をアクセントに、「PINK NEW GINGER PONZU」を付けて変化を楽しみながら食べることができるのだそう。さらに、トッピングの新生姜はのせ放題!

みんなが好きなお鍋は?

株式会社リクルートライフスタイルが「HOTPEPPER」の2017年11月号でアンケートを行った「みんなが食べたい鍋のランキング」によると、1位はすき焼き、2位はキムチ鍋、3位はしゃぶしゃぶ、4位はもつ鍋、5位は寄せ鍋という結果に。

不動の人気を誇る「すき焼き」が6年連続の首位を獲得し、5位の「寄せ鍋」は 順位を上げ、「野菜が多く食べられる」「好きな具材を入れられる」など具材のバリエーションが多いことが理由にあげられていました。

寒くなるこれからの季節に、生姜を手軽に摂ることができる「PINK NEW GINGER PONZU(岩下の新生姜ポン酢)」と「岩下の新生姜」で、心とからだのぽかぽか時間を作ってみてはいかがでしょう。