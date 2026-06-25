国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて、2年連続で最優秀アーティスト賞を受賞したMrs. GREEN APPLE。今や彼らが日本の音楽シーンの頂点に君臨していることに、異論を挟む人はいないでしょう。しかし、今、世間が驚いているのは、その音楽的功績以上に、フロントマン・大森元貴さんの「全方位外交」とも言える活動の幅広さではないでしょうか。彼の表現欲求は、ドラマや映画、バラエティまで広がり、もはや