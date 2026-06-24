ドミノ・ピザが14年ぶりにブランドリニューアル！デリバリー値下げにチーズ20％増量など...変更点をまとめたよ。

ドミノ・ピザは、2026年6月29日に約14年振りとなるブランドリニューアルを実施します。

新たに30％オフの「お持ち帰り割」導入

主な変更点は下記の通り。

●価格変更

デリバリー市場の需要高まりを受け、既存商品の値下げを行います。

持ち帰り商品については、既存商品の値上げを行うと同時に、デリバリー価格から30％オフになる「お持ち帰り割」を新たに導入します。

一部サイドメニューは、価格の据え置きまたは値下げを行います。

●ハンドトス生地のレシピ変更

定番生地「ハンドトス」は、これまで耳部分として空けていたスペースにチーズとトッピングをのせる新レシピへ変更されます。

●トッピングの増量・追加・変更

ニューヨークスタイルとピザBENTOを除いたピザのモッツァレラチーズを20％増量。

また、定番商品として人気の高いピザ６種類は、一部トッピングが増量となります。

ドミノ・デラックス、ギガ・ミート、アメリカン、スパイシーのペパロニを増量。マヨじゃがはコーンのトッピングを追加します。

マルゲリータは、チェリートマトの増量とレシピの変更を行います。

●ブランドデザインの刷新

新ブランドメッセージ「だって好きでしょ？」のもと、ブランドロゴも14年ぶりにリニューアル。赤と青のタイルロゴは残しつつ、より明るい色調に変更されます。

●新レギュラーメニューの発売

新レギュラーメニュー「ワールドチーズ」と「オールスターミートBBQ」が、6月29日から登場します。

世界のチーズを贅沢に使用したチーズ好きのための新商品「ワールドチーズ」と、ローストチキンや燻しベーコン、ハム、スモーキーなBBQソースを豪快に合わせた「オールスターミートBBQ」の2種類です。

それぞれの価格は以下の通り。

デリバリー：S 2790円、M 3190円、L 3890円 お持ち帰り割：S 1950円、M 2230円、L 2720円

約14年ぶりにブランドリニューアルされるドミノ・ピザ。「お持ち帰り半額」は終了してしまいますが、モッツァレラチーズ増量など、新たな施策には注目です。

東京バーゲンマニア編集部