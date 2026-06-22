ファミリーレストラン「ココス」の夏の風物詩といえば、やっぱりかき氷！毎年夏の定番として人気の「純氷ふわふわかき氷」が今年も登場し、その第2弾が、2026年6月23日(火)より全国504店舗で順次販売がスタートする。専門店にも負けない“ふわふわ”の口どけが魅力の同シリーズだが、今年は世界中で大ブームを巻き起こしている“あのスイーツ”を再現した大注目メニューが新登場。メディア向け試食会でいち早く体験したその魅力を