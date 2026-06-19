タレント・俳優として活躍する森香澄さんが美容誌『美的』とタッグを組んで手がけた美容本『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』が、9月1日に発売されます。■ “計算され尽くされたかわいさ”を77のメソッドで紹介同書は、タレント・俳優として活躍する森香澄さんが美容誌『美的』とタッグを組んで手がけた美容本。美的.com連載『森 香澄の戦略的人類モテBEAUTY』の内容も盛り込みながら、誰でも実践でき