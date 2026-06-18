ユニクロが、イタリアンデザイナーのフランチェスコ・リッソ氏とコラボレーションしたサマーカプセルコレクション「UNIQLO F.RISSO（ユニクロ エフ・リッソ）」を6月19日（金）より発売します。今回のカプセルコレクションのテーマは、「Made for Dreaming」。構築性とやわらかさを兼ね備えたシルエット、手描きのプリント、日差しに褪せたようなカラーと日常の動きに自然と寄り添う流動的なプロポーションを組み合わせた本コレク