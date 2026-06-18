ユニクロ、2026年サマーカプセルコレクション「UNIQLO F.RISSO」がついに発売！　大人女子注目のアイテムは？

ユニクロが、イタリアンデザイナーのフランチェスコ・リッソ氏とコラボレーションしたサマーカプセルコレクション「UNIQLO F.RISSO（ユニクロ エフ・リッソ）」を6月19日（金）より発売します。

今回のカプセルコレクションのテーマは、「Made for Dreaming」。構築性とやわらかさを兼ね備えたシルエット、手描きのプリント、日差しに褪せたようなカラーと日常の動きに自然と寄り添う流動的なプロポーションを組み合わせた本コレクションでは、普段使いはもちろん、バケーションにも取り入れたくなる軽やかで遊び心のあるアイテムが揃います。

メディア向けに開催された取材会の会場では、色鮮やかなラインアップが並び、眺めているだけでポジティブな気持ちに。全7商品のウィメンズアイテムの中から大人女子におすすめのアイテムを紹介します。

■カジュアルコーデで大活躍の「ストライプミニポロシャツ」

一つ目に紹介するのは、ピッチや柄の異なるボーダーを組み合わせたデザインの「ストライプミニポロシャツ」。毛羽が少ないコットンにポリエステルを組み合わせ、サラッとした風合いのカノコ生地を採用しているということもあり、心地良い肌あたり。汗をかいても乾きやすいドライ機能付きで、本格的に暑さが増すこれからの時期の味方になってくれますよ。

フィット感のあるコンパクトなシルエットは、着用するだけでスタイルアップをかなえます。短過ぎず長過ぎない丈感なので、どんなボトムスにも合わせやすいですよ。

選んだボトムスは大人気の「バギーカーブジーンズ」。ホワイトを合わせたことで爽やかな印象を演出できます。

カラーラインアップは、ブルー、ピンク、ブラウン、ダークグレーの4色展開。パキッとしたカラーのブルーやピンクは、コーディネートの引き立て役になること間違いなしです。

■襟ぐりのラインがアクセントの「ボートネックT」とマルチに使える「シルクプリントスカーフ」

「ボートネックT」は、きれいめにもカジュアルにも気回せるのでおすすめ。SUPIMAコットンという貴重な素材を100%使用していて、心地良い肌触りと上質でなめらかな風合いを兼ね備えています。

体に沿うフィット感とボートネックデザインが華奢な雰囲気を演出。襟ぐりのラインがファッションのアクセントになりますよ。

丈感は短めなので、ハイウエストのボトムスと合わせると脚長効果も。ブルーの「バギーカーブジーンズ」を合わせれば夏らしい印象に。フレアなロングスカートを合わせれば、レディな雰囲気をまとえそうです。

「ボートネックT」は、ブルー、ナチュラル、イエロー、ブラックの4色展開。どんな系統のファッションにも合わせやすいので、複数買いしたくなりました。

デニムにワンポイントとして取り入れたのは「シルクプリントスカーフ」。シルク100%素材を使用していて、しなやかな落ち感と、やわらかく心地良い肌触りが特徴です。

「シルクプリントスカーフ」は、レッドとブルーの花柄と、ブルーとブラウンの格子柄の4パターンがあり、首元に巻くだけでなく、バッグやヘアアクセサリーなど、マルチに活躍しますよ。

■「ボウタイブラウスノースリーブ」と「フレアロングスカート」を合わせてエレガントなオフィスコーデに

きれいめなコーディネートを楽しむなら「ボウタイブラウスノースリーブ」と「フレアロングスカート」を合わせるのがおすすめ。同系色を合わせれば、セットアップ風にも着こなせますよ。

しなやかなドレープ素材を採用した「ボウタイブラウスノースリーブ」は、なめらかでやさしい肌あたり。流れるようなシルエットが美しく、上品かつフェミニンさが際立ちます。

ボウタイの結び方は、リボンにしたり、チョーカー風にしたりとアレンジ可能。結ぶ時に襟を立てるか立てないかで印象が変わるので、さまざまな着こなしを楽しめますよ。

バリエーションは、ピンク、小花柄のブルー、ライトブルー、ブラックの4種類。どのカラーもオフィスシーンやパーティなどで上品で華やかな印象をプラスしてくれそうです。

「ボウタイブラウスノースリーブ」と同素材の「フレアロングスカート」は、ドレープ感があり、裾に向かってシルエットが美しく広がります。

裾のフリルもワンポイントに。きれいめだけれど遊び心のあるデザインにも注目です。

履いてみて驚いたのは、ウエストがゴムなこと。腰まわりがすっきりと見える上にラクに着用することができますよ。

ラインアップは、ピンク、小花柄のブルー、ブラックの3種類。春から秋口までと長く着用したくなるロングスカートでした。

■バケーションに着用したい「ボウタイワンピース」

「ボウタイワンピース」は、一枚でスタイルアップがかなうドレープ感のあるワンピース。腰まわりはややタイトに、裾に向けて広がるフレアで華奢見せも脚長効果も期待できます。

「ボウタイブラウスノースリーブ」同様、ボウタイは結び方のアレンジが可能。しっかりと長さがあるので、いろんなバリエーションを楽しめますよ。

カラーはイエロー、小花柄のレッド、ブラウン、ブラックの4色展開。脇にファスナーがついているので着脱しやすく、軽い着心地なので旅先に持っていくのもおすすめです。

■彩り豊かなアイテムを身にまとって

「UNIQLO F.RISSO」は、6月19日（金）から発売スタート。大胆さと遊び心のあるデザインとユニクロならではの機能性を掛け合わせた本コレクションは、彩り豊かなアイテムばかり。気になる人はぜひ店頭でチェックしてみてくださいね。

（吉川夏澄）