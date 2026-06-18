見知らぬ男の子が不安そうに話しかけてきた。【漫画】本エピソードを読む／「ボク怖いの」見知らぬ小学生に突然助けを求められ主婦が取った行動とは？7歳差の男の子兄弟を育てながら働くヨカ(＠yoka9003)さん。ある日、仕事帰りの道中で見知らぬ小学生から「ボク怖いの」と声をかけられたという。人通りの少ない住宅地で起きた思いがけない出来事を描いたエピソードが、多くの読者の関心を集めている。■突然のSOSに戸惑いながらも