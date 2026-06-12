フジテレビ「めざましテレビ」、TBS「THE TIME,」など多数のメディアでも紹介された、今話題の韓国発のチュロス専門店「STREET CHURROS」が名古屋に初上陸！2026年6月13日(土)、食べ歩きの聖地である“大須”に新店舗をオープンする。【写真】韓国で120店舗以上と爆発的な人気を誇る「STREET CHURROS」「STREET CHURROS」がオープン■「STREET CHURROS」とは？「STREET CHURROS」は、「おいしいけれど、ど