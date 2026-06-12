名古屋初上陸！テレビでも話題沸騰の韓国発チュロス専門店「STREET CHURROS」が6月13日にオープン
フジテレビ「めざましテレビ」、TBS「THE TIME,」など多数のメディアでも紹介された、今話題の韓国発のチュロス専門店「STREET CHURROS」が名古屋に初上陸！2026年6月13日(土)、食べ歩きの聖地である“大須”に新店舗をオープンする。
【写真】韓国で120店舗以上と爆発的な人気を誇る「STREET CHURROS」
■「STREET CHURROS」とは？
「STREET CHURROS」は、「おいしいけれど、どこか罪悪感がある」と思われがちなスイーツを、「より健康的な材料で提供したい」という思いから、2014年に韓国・ソウル市内の梨泰院でスタート。韓国で120店舗以上と爆発的な人気を誇るだけでなく、世界9カ国で愛されるチュロス専門店だ。
オーツ麦やレンズ豆など16種類の健康的な穀物を使用し、こだわりの特殊製法で仕上げられたオリジナル生地は、サクッ＆モチモチの新食感。店舗で一つひとつ丁寧に手作りされる“生搾りの揚げたてチュロス”は、子どもからお年寄りまで食べた人を虜にしている。
日本ではこれまでに、下北沢店(東京)・ららぽーと堺店(大阪)・原宿店(東京)・国立競技場売店(東京)・吉祥寺店(東京)の5店舗がオープンしている。
■韓国発チュロス専門店が名古屋に初上陸！
日本国内では東京と大阪のみの展開だったが、ついに名古屋にも初上陸を果たした「STREET CHURROS」。食べ歩きの聖地“大須”に1号店がオープンする。話題化必至のチュロスをぜひ食べに行ってみて。
STREET CHURROS 名古屋大須店
住所：愛知県名古屋市中区大須3-23-26
営業時間：11時〜20時(LO19時30分)
※生地の状況によりラストオーダー前に売切れの可能性があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】韓国で120店舗以上と爆発的な人気を誇る「STREET CHURROS」
■「STREET CHURROS」とは？
「STREET CHURROS」は、「おいしいけれど、どこか罪悪感がある」と思われがちなスイーツを、「より健康的な材料で提供したい」という思いから、2014年に韓国・ソウル市内の梨泰院でスタート。韓国で120店舗以上と爆発的な人気を誇るだけでなく、世界9カ国で愛されるチュロス専門店だ。
オーツ麦やレンズ豆など16種類の健康的な穀物を使用し、こだわりの特殊製法で仕上げられたオリジナル生地は、サクッ＆モチモチの新食感。店舗で一つひとつ丁寧に手作りされる“生搾りの揚げたてチュロス”は、子どもからお年寄りまで食べた人を虜にしている。
日本ではこれまでに、下北沢店(東京)・ららぽーと堺店(大阪)・原宿店(東京)・国立競技場売店(東京)・吉祥寺店(東京)の5店舗がオープンしている。
■韓国発チュロス専門店が名古屋に初上陸！
日本国内では東京と大阪のみの展開だったが、ついに名古屋にも初上陸を果たした「STREET CHURROS」。食べ歩きの聖地“大須”に1号店がオープンする。話題化必至のチュロスをぜひ食べに行ってみて。
STREET CHURROS 名古屋大須店
住所：愛知県名古屋市中区大須3-23-26
営業時間：11時〜20時(LO19時30分)
※生地の状況によりラストオーダー前に売切れの可能性があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。