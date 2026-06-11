古いトンネルの中で見た人影は錯覚だと思ったが、振り返ると…!?【漫画】本編を読む「隧道(ずいどう)」とは、現在でいうトンネルのことだ。古くから使われているトンネルには今も「○○隧道」という名前が残されている。今回紹介する『N隧道』は、そんな古いトンネルで郵便配達員が体験した不思議な出来事を描いたエピソード。現役郵便局員でもある送達ねこ(@jinjanosandou)さんが手掛ける『郵便屋が集めた奇談』の中でも、特に不