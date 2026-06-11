【ホラー】「夜中に見てゾクッとした」古い隧道(トンネル)で配達員が見た“人影”…彼を恐怖から現実に引き戻した“モノ”とは？【作者に聞く】
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「隧道(ずいどう)」とは、現在でいうトンネルのことだ。古くから使われているトンネルには今も「○○隧道」という名前が残されている。今回紹介する『N隧道』は、そんな古いトンネルで郵便配達員が体験した不思議な出来事を描いたエピソード。現役郵便局員でもある送達ねこ(@jinjanosandou)さんが手掛ける『郵便屋が集めた奇談』の中でも、特に不気味な一編である。
郵便局のS支店に勤めるMさんの配達区域には、「N隧道」と呼ばれる古いトンネルがあった。普段は利用しない場所だったが、その日はいつもの道路が通行止めになっていたため、やむを得ず迂回路として通ることになったという。
長さこそそれほどないものの、古びた隧道には独特の不気味さが漂う。そこでMさんは、忘れられない異様な体験をすることになる。
■恐怖から救ったのは“仕事”だった
作品の中で印象的なのが、「配達中だったのは幸いだった。仕事が現実に引き戻してくれた」というMさんの言葉だ。
送達ねこさんによると、Mさんは後になって「配達を思い出してよかった」と振り返っていたという。「気持ちを切り替えられたから。そうじゃなかったら、暗い、狭い空間でとても耐えられなかった」と話していたそうで、恐怖の中でも目の前の業務が意識を現実につなぎ止めてくれたようだ。
Mさんはその後もN隧道を通る機会があり、そのたびに緊張していたという。「また何かあって配達に影響したら困るな」と感じていたそうだ。
■別の配達員が見た“長すぎる腕”
さらに送達ねこさんは、別の地方局で聞いた体験談も明かしてくれた。ある配達員が古いトンネルを通った際、壁に向かって腕を上下に振っている人物を目撃したという。何気なく通り過ぎたものの、その腕は妙に長く見えたそうだ。不審に思って振り返ると、そこには誰の姿もなかった。
後になって、その場所は怪現象が多発する心霊スポットとして知られていることが判明。配達員たちには注意喚起が行われたという。
■怪異より恐ろしいものとは
トンネルや隧道には、工事中の事故や犠牲者にまつわる怪談が語られることも少なくない。しかし郵便配達員にとって本当に恐ろしいのは、怪異そのものではないのかもしれない。
送達ねこさんは、「心霊スポットでも配達を避けるわけにはいきませんし、異変に気を取られて事故を起こすとしたら、それが配達員にとって最も恐ろしいことなのだと思います」と語る。
『郵便屋が集めた奇談』では、全国の郵便局員たちが実際に体験した不思議な出来事や恐怖体験が描かれている。読者からも「夜中に見てゾクッとした」「怖いのに続きが気になって一気に読んだ」などの声が寄せられている。あなたの住む町のどこかにも、まだ知られていない怪異が潜んでいるのかもしれない。
取材協力：送達ねこ(＠jinjanosandou)
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