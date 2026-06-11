【ホラー】「夜中に見てゾクッとした」古い隧道(トンネル)で配達員が見た“人影”…彼を恐怖から現実に引き戻した“モノ”とは？【作者に聞く】

【ホラー】「夜中に見てゾクッとした」古い隧道(トンネル)で配達員が見た“人影”…彼を恐怖から現実に引き戻した“モノ”とは？【作者に聞く】