4年に一度行われるサッカーの祭典、FIFAワールドカップがついに開幕。アメリカ、カナダ、メキシコを舞台に行われ、6月11日の開幕戦から各地で激戦が繰り広げられる。その見どころをチェックしていこう。とにかくすべてが過去最大級のスケールで行われる大会になる。まず出場国数が従来の32から過去最多の48に増加。32か国が勝ち上がる決勝トーナメントには各組上位2か国に加えて、3位のチームにも突破の可能性が残された。ここが最