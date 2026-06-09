休憩中なんです〜【漫画】本編を読む電子書籍化された狸谷(@akatsuki405)さんの『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より、レジ打ち担当者の過酷な日常を描いた『トイレまでの道のり』を紹介する。スーパーの店員の顔を覚えているとつい話しかけてしまう人は多いようだが、店員側には切実な事情があるようだ。■休憩中も遠いトイレへの道のりトイレまでの道のり01トイレまでの道のり02トイレまでの道のり03レジ打ちをして