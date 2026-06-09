顧客｢ゴミ袋どこ？急ぎなの案内してよ！｣→休憩中にエプロンを外してトイレへ急ぐ店員にお構いなしに呼び止める理不尽【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
電子書籍化された狸谷(@akatsuki405)さんの『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より、レジ打ち担当者の過酷な日常を描いた『トイレまでの道のり』を紹介する。スーパーの店員の顔を覚えているとつい話しかけてしまう人は多いようだが、店員側には切実な事情があるようだ。
■休憩中も遠いトイレへの道のり
レジ打ちをしているチェッカーは、勤務中に飲み物を飲んだりトイレに行ったりすることができない。そのため専用の休憩を設けていることもあるのだが、エプロンを外している休憩中であっても、制服を着ているというだけで話しかけてくるお客さんは多いという。
あるとき、｢ゴミ袋どこ？バスの時間があるから、急ぎなの。案内してよ！｣とお客さんに呼び止められ、店員は休憩時間に限りがあり、早くトイレに行きたいという思いをぐっとこらえて応対する。まさにトイレまでの道のりは遠いのである。
■理不尽な経験を漫画の糧に
読者からは、｢お給料発生しないときは対応したくないです｣｢‘話しかけるなバッジ’みたいなのを作ったらよいかも？｣などの共感の声が届いている。これに対し狸谷さんは、｢スーパーの実情を漫画に描いても、伝えたい層には全く伝わらないのが悲しいところです｣ともどかしさを話す。
ただ、｢漫画を描くことがある意味ストレス発散できているような気がする｣とも語る。接客業の大変さを知ってほしいという思いに加え、多くの共感が届くことから、｢どれだけ嫌なことがあっても漫画の糧になると思うと、理不尽な目に遭って多少傷ついても立ち直りが早くなった気がします｣と明かしてくれた。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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