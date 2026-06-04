松屋銀座の屋上に、夏の訪れを告げるワクワクするようなビアガーデンがオープンした。今年で11回目を迎える大人気の「美しくなるビアガーデン」。今回のテーマは、メキシコ含む3カ国で開催される4年に1度のサッカーの祭典に合わせて、ずばり「メキシカン」だ。おいしくてヘルシーな料理とアルコールを味わいながら、陽気な空気の中で心も体もリフレッシュできるのだとか。さっそくメディア体験会に行ってきたので、そのすてきな空