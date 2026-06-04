郵便配達員が少年に伝えたかったこととは…？【漫画】本編を読むこれは郵便配達員が実際に体験した実話である。ある一軒家には、配達に行くたびに配達員を困らせる少年がいた。その日も木の上に仕掛けてあったバケツの水を頭から浴びせられ、「コラ坊主」と追いかけるとあらかじめ仕掛けられていたであろう罠へ誘導されてしまう。散々な目に遭わされる配達員だったが、記憶にあるその少年は、決してそんなことをするような子ではな