ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年6月2日から実施しています。午後ティーとスイーツのセットがお得にまずは、6月2日から8日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを紹介します。1つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 濃い茶」（1000ml）です。1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。2つめの対象商品は、ゼリア新薬「ヘパリーゼ Wハイ