ファミマで１Lサイズの「お〜いお茶」無料券をゲットするチャンス！ファミペイ限定クーポンも《6月2日開始》

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年6月2日から実施しています。

午後ティーとスイーツのセットがお得に

まずは、6月2日から8日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを紹介します。

1つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 濃い茶」（1000ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ゼリア新薬「ヘパリーゼ Wハイパー」（100ml）と「ヘパリーゼ 胃腸ドリンク」（50ml）です。

どちらか1本を購入すると、ファミマル「宮崎県霧島の天然水」「新潟県津南の天然水」（各600ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月9日7時から15日まで。

何度でも使えるクーポンも登場中

【スイーツと午後の紅茶セットで100円引き】

6月2日から15日までの期間、キリン「午後の紅茶」の「ミルクティー」「レモンティー」「ストレートティー」（各500ml／ホットは対象外）のいずれか1本と、ファミマルスイーツをいずれか1個をセットで購入すると合計価格から100円引きになります。

なお、「ミニ羊羹 煉」は対象外商品です。

【BifiXヨーグルトα30円引き】

6月2日から15日までの期間、グリコ「Bifixヨーグルトα」の「ドリンクタイプ やさしい甘さ低脂肪」「やさしい甘さ 低脂肪」のどちらか1個に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。

【リポビタンゼリー60円引き】

6月2日から29日までの期間、「リポビタンゼリー」の「パフォーマンス ラムネ風味」「エナジー風味」のどちらか1個に使える60円引きファミペイクーポンを配信しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ