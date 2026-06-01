株式会社ベストブライダルは、運営する全国5都市の結婚式場にて、2026年6月13日(土)〜8月30日(日)の特定日に、期間限定で株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションしたデザートブッフェ「KUROMI Summer Sweets Party Dessert Buffet」(大人・平日6900円〜、土日祝7200円〜)を開催する。【画像】「クロミ」オリジナルランチョンマットテーマはきらめくティアラを飾り、軽やかに羽を広げた恋のキュー