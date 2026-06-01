本場韓国のトレンドグルメ全17品(※1)が集結する「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」フェアを、全国のセブンイレブンにて2026年6月1日(※2)より開催する。【写真】ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン(645.84円)(※1)第1弾、第2弾のデイリー商品合計数(※2)商品、エリアにより発売日が異なる「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」2025年、盛り上がりを見せた韓国フェアがさらなる進化を遂げて帰ってくる。2026