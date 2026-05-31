ママ友に嫌味を言うボスママ【漫画を読む】 ママ友に嫌味を言うボスママだが…!?mamagirlにて2026年5月に『まずは部長の妻である私に挨拶しなさい！社宅のルールも知らないの！？』が公開されて、ネットを中心に注目されている。本作はネット上で見かけるママ友同士のマウントエピソードをもとに制作したという。今回はプロットを担当したmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のタバタユミ(@yumint_Illust)さんに、社宅に住む妻同士