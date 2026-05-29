DCON(ディーコン)実行委員会は、2026年5月8日、5月9日に渋谷ヒカリエホールにて、高専生の「ものづくり」とディープラーニングを活用した事業創出コンテスト「第7回 全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト2026(以下、DCON2026)」の本選を開催し、最優秀チームおよび各賞を決定した。今年は、過去最多となる40⾼専／91チーム／119作品の応募が集まり、本選には10チームが出場した。【写真】第7回 全国高等専門学校テ&