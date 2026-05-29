シャークニンジャ合同会社は、2026年5月30日(土)、5月31日(日)および6月6日(土)、6月7日(日)の計4日間、よみうりランドをもっと涼しく快適に楽しむためのクールダウンを届けるイベント「Shark 超涼感DAY in よみうりランド」を開催する。【画像】シャーク(サメ)に扮したスタッフ「シャークピーポー」がクールダウン体験を提供(イメージ)Shark 超涼感DAY in よみうりランド近年、