夏のよみうりランドを涼しく快適に楽しめる！「Shark 超涼感DAY in よみうりランド」が5月30日・31日、6月6日・7日に開催
シャークニンジャ合同会社は、2026年5月30日(土)、5月31日(日)および6月6日(土)、6月7日(日)の計4日間、よみうりランドをもっと涼しく快適に楽しむためのクールダウンを届けるイベント「Shark 超涼感DAY in よみうりランド」を開催する。
【画像】シャーク(サメ)に扮したスタッフ「シャークピーポー」がクールダウン体験を提供(イメージ)
近年、夏季の気温上昇により、屋外レジャーにおける暑さ対策の重要性が高まっている。このイベントでは、シャーク(サメ)に扮したスタッフ「シャークピーポー」がShark製品を使用し、来園者に対して園内やアトラクション待機列などでクールダウン体験を提供。これにより、来園者が夏のよみうりランドをより涼しく快適に楽しめることを目指す。
また、イベント開催日に来園した人を対象に、Sharkファン製品が当たるプレゼントキャンペーンも実施。よみうりランド内でシャーク(サメ)に扮したスタッフ「シャークピーポー」を見つけて撮影し、撮影した写真をXにて指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付けて投稿した人の中から抽選で、夏をより快適に過ごせるSharkのファン製品をプレゼント。
シャークニンジャ合同会社は、全国の企業・施設と連携し、“夏をあきらめない環境”の実現に向けて、各地でSharkのファン製品を導入する取り組みを推進。同イベントでは、Sharkのファン製品によるクールダウン体験を提供し、夏の屋外レジャーをより快適に楽しめる環境を提案する。
■開催概要
イベント名：Shark 超涼感DAY in よみうりランド
開催日程：2026年5月30日(土)、6月6日(土)10時〜18時／5月31日(日)、6月7日(日)9時〜18時
開催場所：よみうりランド(東京都稲城市矢野口4015-1)
実施内容：
・来園者に対するShark製品を活用したクールダウン体験の提供
・来園者限定 #みつけてシャーク Sharkファン製品プレゼントキャンペーン
■キャンペーン概要
キャンペーン名：#みつけてシャーク Shark製品プレゼントキャンペーン
実施期間：「Shark 超涼感DAY in よみうりランド」開催期間中
※2026年5月30日(土)、5月31日(日)、6月6日(土)、6月7日(日)
キャンペーン内容：イベント期間中、よみうりランド内でシャーク(サメ)に扮したスタッフ「シャークピーポー」を撮影し、指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付けてXに投稿した人を対象に、Sharkファン製品が各日程15台ずつ、4日間で計60台がその場で当たる抽選キャンペーンを実施。
参加方法：
(1)よみうりランド内で「シャークピーポー」を撮影
(2)撮影した写真と指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付けてXに投稿
(3)抽選箱を持っている「シャークピーポー」に投稿画面を提示し、抽選に参加
(4)当選者には、後日自宅まで「Shark FlexBreeze HydroGo」を送付
当選賞品：Shark(R) FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン
※4日間で計60台を用意
※各日15台ずつ、各カラーは3台ずつ
※カラーは先着順
※当選者には、製品を後日郵送で送付
■キャンペーン注意事項・応募規約
応募資格：
・「Shark 超涼感DAY in よみうりランド」実施期間中によみうりランドへ来園した人
・日本国内在住の人
・Xアカウントを持っている人
キャンペーン実施期間：5月30日(土)10時〜18時、5月31日(日)9時〜18時、6月6日(土)10時〜18時、6月7日(日)9時〜18時
※「Shark 超涼感DAY in よみうりランド」実施期間中
参加方法：
(1)よみうりランド内で「シャークピーポー」を撮影
(2)撮影した写真と指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付けてXに投稿
(3)抽選箱を持っている「シャークピーポー」に投稿画面を提示し、抽選に参加
(4)当選した方には、後日ご自宅まで「Shark FlexBreeze HydroGo」を送付
当選賞品：Shark FlexBreeze HydroGo
(カラー：ホワイト/アイボリー/グリーン/ピンク/パープル)
※カラーは先着順
※当選者には、製品を後日郵送で発送
■注意事項
・1アカウントにつき何度でもポスト可能だが、抽選は一人につきひと口とする
・Xのアカウントが非公開の場合は、抽選対象外となる
・抽選は定員に達した時点で終了となる
・当選権利の譲渡・換金はできない
・当選賞品の発送は日本国内に限る
・キャンペーンへの参加に際して生じた通信費などは自身の負担となる
・応募内容に虚偽・不正が確認された場合は、当選を無効にする場合がある
・Xの規約に反する行為があった場合は、抽選対象外となる場合がある
・このキャンペーンはX Corp.が主催するものではない。キャンペーンに関する問い合わせはX社ではなく事務局へ
・やむを得ない事情により、キャンペーン内容・期間・賞品を変更または中止する場合がある
・個人情報は当選者への賞品発送および連絡の目的のみに使用し、それ以外の目的には使用しない
主催：#みつけてシャーク キャンペーン事務局
■SharkのFan製品ラインナップ
■Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン
屋外・室内を問わずマルチに使えるパワフルなコードレスファン。ワンタッチで卓上用などのポータブルサイズに変形可能で、コードレスで最大24時間駆動。防水性能(IPX4)を備え、急な雨や水濡れが想定される場所でも安心して使用できる。
※会場設置製品
■Shark(R) FlexBreeze Pro Mist コードレスサーキュレーターファン
「Shark FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」の特徴と便利な機能をそのままに、4.5リットルの着脱式タンクを搭載し、最大3メートル先まで届くミスト機能により、屋外空間でも涼しく快適な環境を提供。
※会場設置製品
■Shark(R) FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン
ハンドル付きで片手で簡単に持ち運べる、超軽量・コンパクトなミスト機能付きコードレスファン。最大20メートル先まで届く強力な風力と、屋内でも使いやすいドライミストを出せる設計で屋内外で快適に使用できる。
※会場設置製品
■Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファン
最大20メートル先までハイパワーな風を届ける羽根のない扇風機。高さ調整や吹出口の回転により、風向きを自由に調整でき、部屋中360度どこでも涼しく快適に過ごせる。また、幅広い風のベールが体を包むようなエアブランケットで涼しく快適な睡眠体験を提供。
■Shark(R) ChillPillパーソナルクーリングファン
コンパクトながらパワフルな風、ドライミスト、そして最大9度冷える冷却プレートを組み合わせた「選べる3つの冷却」機能を搭載したパーソナルファン。
■「シャークニンジャ」について
アメリカのボストン郊外に本社を置く、家庭用フロアケアとキッチン家電を中心に家電製品を開発し提供するリーディングカンパニー。Shark(シャーク)はアメリカでシェアナンバーワン(※1)のフロアケアブランド、そしてNinja(R)(ニンジャ)はアメリカで最も売れている小型キッチン家電製品(※2)を展開している。
2018年7月、シャークニンジャは日本に上陸し、コードレススティッククリーナー、ハンディクリーナー、スチームモップなど、おもにフロアケアブランドSharkで革新的な製品のラインナップを発売。家電量販店において充電式ハンディクリーナー市場で販売シェアナンバーワン(※3)を獲得している。
「消費者の本当のニーズに応える、消費者に寄り添った革新的な製品を提供する」ことを標榜し、日本のためにデザインされた全く新しいコードレススティッククリーナー「EVOPOWER(R)SYSTEM」や、今までの概念を変える革新的なハンディクリーナー「EVOPOWER(R)」など数々の人気製品を発売してきた。2025年6月には「360度クリーニング」を実現するShark最上位のコードレス掃除機「Shark(R) PowerClean 360」、9月には「360度クリーニング」を可能とした軽量コードレス掃除機「Shark(R) EVOPOWER SYSTEM BOOST/BOOST＋」を発売。そして2026年6月には、Shark史上最もゴミを取り除く最上位パワーコードレス「Shark(R) PowerClean 360 PRO」を発売予定。また、2025年5月には「Shark FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」を発売し、扇風機市場に初参入した。
同じく2025年5月には、小型キッチン家電ブランド「Ninja」の新製品として、パワフル・コンパクトで自動プログラム搭載のコードレスミキサー「Ninja Blast Max コードレスミキサー」、2025年11月には新感覚の加熱調理家電「Ninja Crispi(クリスピー)」を発売している。
徹底的な使用調査をし、利用者の声に耳を傾けながら、それぞれの国や家庭に合わせた開発を実施。これからも「5つ星の満足度」を目指し、よりよい製品を最先端のテクノロジーを駆使し提供し続ける。
※1：出典：Circana LLC, Retail Tracking Service USにおける2022年1月9日-2026年1月3日の売上金額合計。対象カテゴリー：フロアケア全体(フルサイズ掃除機、ハンディ型掃除機、スティック型掃除機、専用クリーニング製品)
※2：出典: Circana LLC, Retail Tracking Service USにおける2026年1月3日までの52週間の製品別売上金額。対象製品：FS301
※3：シャークニンジャ調べ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】シャーク(サメ)に扮したスタッフ「シャークピーポー」がクールダウン体験を提供(イメージ)
近年、夏季の気温上昇により、屋外レジャーにおける暑さ対策の重要性が高まっている。このイベントでは、シャーク(サメ)に扮したスタッフ「シャークピーポー」がShark製品を使用し、来園者に対して園内やアトラクション待機列などでクールダウン体験を提供。これにより、来園者が夏のよみうりランドをより涼しく快適に楽しめることを目指す。
シャークニンジャ合同会社は、全国の企業・施設と連携し、“夏をあきらめない環境”の実現に向けて、各地でSharkのファン製品を導入する取り組みを推進。同イベントでは、Sharkのファン製品によるクールダウン体験を提供し、夏の屋外レジャーをより快適に楽しめる環境を提案する。
■開催概要
イベント名：Shark 超涼感DAY in よみうりランド
開催日程：2026年5月30日(土)、6月6日(土)10時〜18時／5月31日(日)、6月7日(日)9時〜18時
開催場所：よみうりランド(東京都稲城市矢野口4015-1)
実施内容：
・来園者に対するShark製品を活用したクールダウン体験の提供
・来園者限定 #みつけてシャーク Sharkファン製品プレゼントキャンペーン
■キャンペーン概要
キャンペーン名：#みつけてシャーク Shark製品プレゼントキャンペーン
実施期間：「Shark 超涼感DAY in よみうりランド」開催期間中
※2026年5月30日(土)、5月31日(日)、6月6日(土)、6月7日(日)
キャンペーン内容：イベント期間中、よみうりランド内でシャーク(サメ)に扮したスタッフ「シャークピーポー」を撮影し、指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付けてXに投稿した人を対象に、Sharkファン製品が各日程15台ずつ、4日間で計60台がその場で当たる抽選キャンペーンを実施。
参加方法：
(1)よみうりランド内で「シャークピーポー」を撮影
(2)撮影した写真と指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付けてXに投稿
(3)抽選箱を持っている「シャークピーポー」に投稿画面を提示し、抽選に参加
(4)当選者には、後日自宅まで「Shark FlexBreeze HydroGo」を送付
当選賞品：Shark(R) FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン
※4日間で計60台を用意
※各日15台ずつ、各カラーは3台ずつ
※カラーは先着順
※当選者には、製品を後日郵送で送付
■キャンペーン注意事項・応募規約
応募資格：
・「Shark 超涼感DAY in よみうりランド」実施期間中によみうりランドへ来園した人
・日本国内在住の人
・Xアカウントを持っている人
キャンペーン実施期間：5月30日(土)10時〜18時、5月31日(日)9時〜18時、6月6日(土)10時〜18時、6月7日(日)9時〜18時
※「Shark 超涼感DAY in よみうりランド」実施期間中
参加方法：
(1)よみうりランド内で「シャークピーポー」を撮影
(2)撮影した写真と指定ハッシュタグ「#みつけてシャーク」を付けてXに投稿
(3)抽選箱を持っている「シャークピーポー」に投稿画面を提示し、抽選に参加
(4)当選した方には、後日ご自宅まで「Shark FlexBreeze HydroGo」を送付
当選賞品：Shark FlexBreeze HydroGo
(カラー：ホワイト/アイボリー/グリーン/ピンク/パープル)
※カラーは先着順
※当選者には、製品を後日郵送で発送
■注意事項
・1アカウントにつき何度でもポスト可能だが、抽選は一人につきひと口とする
・Xのアカウントが非公開の場合は、抽選対象外となる
・抽選は定員に達した時点で終了となる
・当選権利の譲渡・換金はできない
・当選賞品の発送は日本国内に限る
・キャンペーンへの参加に際して生じた通信費などは自身の負担となる
・応募内容に虚偽・不正が確認された場合は、当選を無効にする場合がある
・Xの規約に反する行為があった場合は、抽選対象外となる場合がある
・このキャンペーンはX Corp.が主催するものではない。キャンペーンに関する問い合わせはX社ではなく事務局へ
・やむを得ない事情により、キャンペーン内容・期間・賞品を変更または中止する場合がある
・個人情報は当選者への賞品発送および連絡の目的のみに使用し、それ以外の目的には使用しない
主催：#みつけてシャーク キャンペーン事務局
■SharkのFan製品ラインナップ
■Shark(R) FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン
屋外・室内を問わずマルチに使えるパワフルなコードレスファン。ワンタッチで卓上用などのポータブルサイズに変形可能で、コードレスで最大24時間駆動。防水性能(IPX4)を備え、急な雨や水濡れが想定される場所でも安心して使用できる。
※会場設置製品
■Shark(R) FlexBreeze Pro Mist コードレスサーキュレーターファン
「Shark FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」の特徴と便利な機能をそのままに、4.5リットルの着脱式タンクを搭載し、最大3メートル先まで届くミスト機能により、屋外空間でも涼しく快適な環境を提供。
※会場設置製品
■Shark(R) FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン
ハンドル付きで片手で簡単に持ち運べる、超軽量・コンパクトなミスト機能付きコードレスファン。最大20メートル先まで届く強力な風力と、屋内でも使いやすいドライミストを出せる設計で屋内外で快適に使用できる。
※会場設置製品
■Shark(R) TURBOBLADE ハイパワータワーファン
最大20メートル先までハイパワーな風を届ける羽根のない扇風機。高さ調整や吹出口の回転により、風向きを自由に調整でき、部屋中360度どこでも涼しく快適に過ごせる。また、幅広い風のベールが体を包むようなエアブランケットで涼しく快適な睡眠体験を提供。
■Shark(R) ChillPillパーソナルクーリングファン
コンパクトながらパワフルな風、ドライミスト、そして最大9度冷える冷却プレートを組み合わせた「選べる3つの冷却」機能を搭載したパーソナルファン。
■「シャークニンジャ」について
アメリカのボストン郊外に本社を置く、家庭用フロアケアとキッチン家電を中心に家電製品を開発し提供するリーディングカンパニー。Shark(シャーク)はアメリカでシェアナンバーワン(※1)のフロアケアブランド、そしてNinja(R)(ニンジャ)はアメリカで最も売れている小型キッチン家電製品(※2)を展開している。
2018年7月、シャークニンジャは日本に上陸し、コードレススティッククリーナー、ハンディクリーナー、スチームモップなど、おもにフロアケアブランドSharkで革新的な製品のラインナップを発売。家電量販店において充電式ハンディクリーナー市場で販売シェアナンバーワン(※3)を獲得している。
「消費者の本当のニーズに応える、消費者に寄り添った革新的な製品を提供する」ことを標榜し、日本のためにデザインされた全く新しいコードレススティッククリーナー「EVOPOWER(R)SYSTEM」や、今までの概念を変える革新的なハンディクリーナー「EVOPOWER(R)」など数々の人気製品を発売してきた。2025年6月には「360度クリーニング」を実現するShark最上位のコードレス掃除機「Shark(R) PowerClean 360」、9月には「360度クリーニング」を可能とした軽量コードレス掃除機「Shark(R) EVOPOWER SYSTEM BOOST/BOOST＋」を発売。そして2026年6月には、Shark史上最もゴミを取り除く最上位パワーコードレス「Shark(R) PowerClean 360 PRO」を発売予定。また、2025年5月には「Shark FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン」を発売し、扇風機市場に初参入した。
同じく2025年5月には、小型キッチン家電ブランド「Ninja」の新製品として、パワフル・コンパクトで自動プログラム搭載のコードレスミキサー「Ninja Blast Max コードレスミキサー」、2025年11月には新感覚の加熱調理家電「Ninja Crispi(クリスピー)」を発売している。
徹底的な使用調査をし、利用者の声に耳を傾けながら、それぞれの国や家庭に合わせた開発を実施。これからも「5つ星の満足度」を目指し、よりよい製品を最先端のテクノロジーを駆使し提供し続ける。
※1：出典：Circana LLC, Retail Tracking Service USにおける2022年1月9日-2026年1月3日の売上金額合計。対象カテゴリー：フロアケア全体(フルサイズ掃除機、ハンディ型掃除機、スティック型掃除機、専用クリーニング製品)
※2：出典: Circana LLC, Retail Tracking Service USにおける2026年1月3日までの52週間の製品別売上金額。対象製品：FS301
※3：シャークニンジャ調べ
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