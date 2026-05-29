2026年4月25日、世界有数のラグジュアリーティーブランド「TWG Tea」が、大阪にある大型複合施設「クオーツ心斎橋」に新ブティックをオープン。なお、「クオーツ心斎橋」も同日に開業したばかりだ。【写真】パイナップルや地中海産オレンジの香りが魅力の「Tea Party Tea」(6156円)大阪では2店舗目、国内では9店舗目となる本ブティック。心斎橋という活気あふれる場所で、新たなティー体験を提案する。「TWG Tea」が大阪・心斎橋の