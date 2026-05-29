ファミリーレストラン「ココス」では、2026年5月19日〜6月29日(月)の期間、大人気バレーボールアニメ『ハイキュー!!』とのコラボキャンペーン「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」を開催中だ。『ハイキュー!!』に登場する烏野高校の日向翔陽・影山飛雄・月島蛍・山口忠と、青葉城西高校の及川徹・岩泉一・松川一静・花巻貴大がそれぞれココスに集合し、メニューを選んだりお持ち帰りを楽しんだりしているシーンがキービ