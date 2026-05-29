牛角では、2026年6月24日(水)まで、夏前の食欲をブーストさせる「牛角元気祭り」を開催中だ。名前の通り、元気が爆発しそうなスタミナ全開の“やりすぎ”メニューが登場する。【写真】牛角に、にんにくマシマシなガツン系＆辛うまな刺激メニューが勢ぞろい！牛角が「元気祭り」を開催中！■背徳感マシマシマシ！胃袋が震える！にんにく祭りにんにくたっぷりのガツン系メニュー夏本番を前に牛角が開催する「元気祭り」。この祭りで