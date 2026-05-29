自分の事を好きなのかも、と思わせるテクニックにも長けている、るか。【漫画】本編を読む“万バズ漫画”を次々と生み出している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」では、恋愛に悩みを抱える女性たちのリアルな感情を描いている。■“モテるのに満たされない”女性の物語「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」第15話 1/8「東