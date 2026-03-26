結婚式を終えたばかりの幸せそうなA子さんと旦那さん【漫画】本編を読む新婚早々に訪れた赤ちゃんの誕生、そして愛する妻の突然の病死。看護師・看護学生向けの総合WEBメディア｢ナース専科｣にて連載中のアヤ(@aokitajimaru)さんの漫画『突然の死期に耐え母体が与えた希望』が、読者の涙を誘っている。実際の看護師から募集したエピソードを基に、過酷な運命に直面した家族の姿を描いた本作について、アヤさんの実体験や命への考え