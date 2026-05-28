株式会社ルックが展開する英国発のステーショナリー・レザーグッズブランド「スマイソン(SMYTHSON)」は2026年5月22日、ピーターラビット(TM)の作者であるビアトリクス・ポター(TM)さんの生誕160周年を記念し、スマイソンのシグネチャーであるステーショナリーにピーターラビットとその仲間たちを描いた特別なコラボレーションを発表。公式オンラインストアおよび店舗にて取り扱いを開始した。【画像】コラボアイテムをもっと見るス