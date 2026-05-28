ピーターラビット(TM)と英国発ステーショナリー・レザーグッズブランド「スマイソン」がコラボ！作者生誕160周年記念アイテムを展開
株式会社ルックが展開する英国発のステーショナリー・レザーグッズブランド「スマイソン(SMYTHSON)」は2026年5月22日、ピーターラビット(TM)の作者であるビアトリクス・ポター(TM)さんの生誕160周年を記念し、スマイソンのシグネチャーであるステーショナリーにピーターラビットとその仲間たちを描いた特別なコラボレーションを発表。公式オンラインストアおよび店舗にて取り扱いを開始した。
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「スマイソン」は1887年にイギリス・ロンドンのボンド・ストリートにて創業された上質なステーショナリー＆レザーグッズブランド。王室御用達の称号を持ち、その卓越した技術と高い品質でイギリス王室をはじめとする世界中の著名人に愛されてきた。シンプルかつエレガントなデザインが特徴で、時代を超越したそのスタイルはクラシックでありながら現代のライフスタイルにも調和し、長年親しまれている。
アイテムは細部まで丁寧に仕上げられ、耐久性と美しさを兼ね備えているのが特徴。そのクラフトマンシップと質の高い素材に対するこだわりは現在も変わらず、伝統と革新を兼ね備えた製品を提供し続けている。
今回のコレクションには、ピーターラビット(Peter Rabbit)、赤りすのナトキン(Squirrel Nutkin）、あひるのジマイマ(Jemima Puddle-Duck)、ねずみのアプリイ・ダプリイ(Appley Dapply)など、ビアトリクス・ポターさんの代表的なキャラクターが登場。さらに彼女自身の愛らしい言葉の数々もあしらわれている。
本コラボレーションは、スマイソンが長年にわたり文学の世界と深く結びついてきた歴史を称えるものでもある。同ブランドは1920年代にすでにビアトリクス・ポターさんと関係を築いており、当時はブロンズ製の小さな彫像や、アイコニックな物語絵本を収めるためのミニチュアのピーターラビット用ブックシェルフなどを販売していた。今回の最新コレクションでは、スマイソンのデザインチームがビアトリクス・ポターさんのアーカイブを精査し、イラストやスケッチ、プリントからインスピレーションを得て、それらをタイムレスなステーショナリースタイルへと昇華している。
本コラボレーションのノートコレクションでは、「パナマノートブック」(2万900円)、「チェルシーノートブック」(3万1900円)「ソーホースケッチブック」(5万7200円)の3型を展開。
「パナマノートブック」は、ナイルブルー、シャーベットグリーン、チョークカラーで展開され、ピーターラビット、赤りすのナトキン、あひるのジマイマのモチーフがゴールドスタンプであしらわれている。
「チェルシーノートブック」2種にはビアトリクス・ポターさんの言葉を配し、内側には1920年代にデザインされたピーターラビットと仲間たちの森のプリントがライニングとして施されている。
「ソーホースケッチブック」には、ビアトリクス・ポターさんの才能とドローイングへの情熱を称え、「One Must Always Draw(常に描くことを忘れてはならない)」という言葉が表紙に配され、また中面にはミス・ポターによるウサギのスケッチを収録。創作のインスピレーションを添えている。
ステーショナリーコレクションでは、ピーターラビット、あひるのジマイマ、ねずみのアプリイ・ダプリイをあしらった「コレスポンデンスカード」(8800円)も展開。ナイルブルー、フューシャ、シャーベットグリーンのカラーをハンドスプレーでボーダーデザインに仕上げ、手作業によるティッシュライニングを施した封筒が付属。
さらに、ピーターラビットの「Thank Youカード」(8800円)もラインナップに加わり、『ピーターラビット(TM)』シリーズをはじめ、名作絵本を出版する英国の老舗出版社Frederick Warne ＆ Coのシグネチャープリントをあしらった封筒とセットになっている。封筒の内側のプリントは、1920年代にビアトリクス・ポターさんがデザインしたクレトン布の柄に着想を得たもの。
ブック類はスマイソンのハートフォードシャー工房にてハンドメイドで製作、職人によるエングレービング加工が施されたステーショナリーはウィルトシャーのファクトリーにて生産される。
以上のアイテムは、スマイソン店舗(伊勢丹新宿店 メンズ館／銀座三越／日本橋三越本店)およびスマイソン公式オンラインストアで購入可能。ぜひチェックしてみて。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
(C)SMYTHSON
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「スマイソン」は1887年にイギリス・ロンドンのボンド・ストリートにて創業された上質なステーショナリー＆レザーグッズブランド。王室御用達の称号を持ち、その卓越した技術と高い品質でイギリス王室をはじめとする世界中の著名人に愛されてきた。シンプルかつエレガントなデザインが特徴で、時代を超越したそのスタイルはクラシックでありながら現代のライフスタイルにも調和し、長年親しまれている。
アイテムは細部まで丁寧に仕上げられ、耐久性と美しさを兼ね備えているのが特徴。そのクラフトマンシップと質の高い素材に対するこだわりは現在も変わらず、伝統と革新を兼ね備えた製品を提供し続けている。
今回のコレクションには、ピーターラビット(Peter Rabbit)、赤りすのナトキン(Squirrel Nutkin）、あひるのジマイマ(Jemima Puddle-Duck)、ねずみのアプリイ・ダプリイ(Appley Dapply)など、ビアトリクス・ポターさんの代表的なキャラクターが登場。さらに彼女自身の愛らしい言葉の数々もあしらわれている。
本コラボレーションは、スマイソンが長年にわたり文学の世界と深く結びついてきた歴史を称えるものでもある。同ブランドは1920年代にすでにビアトリクス・ポターさんと関係を築いており、当時はブロンズ製の小さな彫像や、アイコニックな物語絵本を収めるためのミニチュアのピーターラビット用ブックシェルフなどを販売していた。今回の最新コレクションでは、スマイソンのデザインチームがビアトリクス・ポターさんのアーカイブを精査し、イラストやスケッチ、プリントからインスピレーションを得て、それらをタイムレスなステーショナリースタイルへと昇華している。
本コラボレーションのノートコレクションでは、「パナマノートブック」(2万900円)、「チェルシーノートブック」(3万1900円)「ソーホースケッチブック」(5万7200円)の3型を展開。
「パナマノートブック」は、ナイルブルー、シャーベットグリーン、チョークカラーで展開され、ピーターラビット、赤りすのナトキン、あひるのジマイマのモチーフがゴールドスタンプであしらわれている。
「チェルシーノートブック」2種にはビアトリクス・ポターさんの言葉を配し、内側には1920年代にデザインされたピーターラビットと仲間たちの森のプリントがライニングとして施されている。
「ソーホースケッチブック」には、ビアトリクス・ポターさんの才能とドローイングへの情熱を称え、「One Must Always Draw(常に描くことを忘れてはならない)」という言葉が表紙に配され、また中面にはミス・ポターによるウサギのスケッチを収録。創作のインスピレーションを添えている。
ステーショナリーコレクションでは、ピーターラビット、あひるのジマイマ、ねずみのアプリイ・ダプリイをあしらった「コレスポンデンスカード」(8800円)も展開。ナイルブルー、フューシャ、シャーベットグリーンのカラーをハンドスプレーでボーダーデザインに仕上げ、手作業によるティッシュライニングを施した封筒が付属。
さらに、ピーターラビットの「Thank Youカード」(8800円)もラインナップに加わり、『ピーターラビット(TM)』シリーズをはじめ、名作絵本を出版する英国の老舗出版社Frederick Warne ＆ Coのシグネチャープリントをあしらった封筒とセットになっている。封筒の内側のプリントは、1920年代にビアトリクス・ポターさんがデザインしたクレトン布の柄に着想を得たもの。
ブック類はスマイソンのハートフォードシャー工房にてハンドメイドで製作、職人によるエングレービング加工が施されたステーショナリーはウィルトシャーのファクトリーにて生産される。
以上のアイテムは、スマイソン店舗(伊勢丹新宿店 メンズ館／銀座三越／日本橋三越本店)およびスマイソン公式オンラインストアで購入可能。ぜひチェックしてみて。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
(C)SMYTHSON
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