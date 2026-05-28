株式会社ビックカメラのオリジナルブランド「ビックアイデア」は、工事不要で使える冷房機器として「スポットエアコン」と「ポータブルルームエアコン」を2026年5月中旬から全国のビックカメラグループ各店舗およびインターネット通販サイトにて順次発売している。【写真】壁の穴あけや配管工事が不要2025年に発売後、早期に完売したスポットエアコンに加え、今年は新たにポータブルルームエアコンを開発。家の中で暑さが