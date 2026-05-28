壁に穴を開けないのに本格冷房！家電のプロ・ビックカメラが解決する「エアコンが設置しづらい部屋」の猛暑対策
株式会社ビックカメラのオリジナルブランド「ビックアイデア」は、工事不要で使える冷房機器として「スポットエアコン」と「ポータブルルームエアコン」を2026年5月中旬から全国のビックカメラグループ各店舗およびインターネット通販サイトにて順次発売している。
【写真】壁の穴あけや配管工事が不要
2025年に発売後、早期に完売したスポットエアコンに加え、今年は新たにポータブルルームエアコンを開発。家の中で暑さが気になる場所に向け、しっかり冷やしたいというニーズに応える2機種が登場した。
本格的な暑い夏がやってくる前に、万全の備えで快適な空間を手に入れてみてはいかがだろうか。
■開発の背景
家の中にはリビングや寝室のようにエアコンが設置されている空間だけでなく、キッチンや脱衣所、トイレ、作業スペースなど、暑さが気になりながらも固定型エアコンを設置するには、工事や費用・設置条件などのハードルがある場所がある。
ビックアイデアは、こうした家の中に残りやすい暑さに対して、工事不要で導入しやすい冷房機器を提案してきた。2026年は、継続展開するスポットエアコンに加え、よりしっかり室内を涼しくしたいという声に応えるポータブルルームエアコンを新たにラインナップ。「ここを冷やしたい」という声だけでなく、部屋全体をより快適に整えたいというニーズにも応えられる2機種だ。
■商品特徴
■1.工事不要で、届いたその日から使える(2機種共通)
いずれの機種も、壁の穴あけや配管工事が不要。窓パネルを使用することで、排気ダクトを取り付けコンセントに接続して使用できるため、設置工事の負担を抑えながら導入できる。
排気ダクトを取り付ける窓パネルが4枚付属されており、さまざまなサイズの窓に設置が可能。窓パネル1枚の使用で70.2センチ、窓パネルを2枚以上使用することで約91.2センチ〜231.2センチの窓に対応する。
■2.冷風・温風・ドライ・送風の1台4役(2機種共通)
季節や用途に応じて使い分けができ、夏の冷風だけでなく、梅雨時期の除湿や送風、寒い時期の温風運転まで、1年を通して活用できる。
また、就寝時に便利なおやすみ設定を搭載しており、設定すると表示部のLEDが暗くなり、風量弱で運転。12時間後に自動で運転を停止するため、就寝時にも使いやすい仕様だ。
■3.暑さが気になる場所に使いやすい「スポットエアコン」
スポットエアコンは、一定速で暑い場所を冷やすモデル。冷房能力は2.3キロワット(50ヘルツ)／2.6キロワット(60ヘルツ)で、キッチンや脱衣所、作業スペースなど、暑さが気になる場所に向けて、必要なときにしっかり冷風を届けやすい仕様。
■4.インバーター制御で出力を調整しながら運転する「ポータブルルームエアコン」
ポータブルルームエアコンは、インバーター制御を採用した新開発モデル。冷房能力は3.8キロワットで、設定温度や周辺温度の状態に応じてモーターの回転数を制御しながら運転。より高い出力を備え、部屋をより快適に整えたいニーズに応える。
■5.付属のリモコンで離れた場所から操作できる(2機種共通)
いずれの機種も付属のリモコンで操作できるため、離れた場所からでも運転や設定の変更が可能。ポータブルルームエアコンのリモコンにはバックライト付きの液晶がついており、寝室など暗い場所でもスムーズに操作できる。
■商品概要
商品名：スポットエアコン
型番：BIM-PA26A
価格：3万9800円
本体サイズ：約幅303×高さ696×奥行286ミリ
本体質量：約20.7キロ
電源コード：約1.8メートル
電源：AC100ボルト 50／60ヘルツ
冷風消費電力：800ワット(50ヘルツ)／840ワット(60ヘルツ)
冷風能力：2.3キロワット(50ヘルツ)／2.6kワット(60ヘルツ)
冷風運転電流：9.8アンペア(50ヘルツ)／8.8アンペア(60ヘルツ)
温風消費電力：820ワット(50ヘルツ)／870ワット(60ヘルツ)
温風能力：2.0キロワット(50ヘルツ)／2.2キロワット(60ヘルツ)
温風運転電流：10.4アンペア(50ヘルツ)／9.0アンペア(60ヘルツ)
除湿能力(1日あたり)：34リットル(50ヘルツ)／38リットル(60ヘルツ)
商品名：ポータブルルームエアコン
型番：BIT-PA38A
価格：6万9800円
本体サイズ：約幅410×高さ720×奥行355ミリ
本体質量：約25キロ
電源コード：約1.8メートル
電源：AC100ボルト 50／60ヘルツ
冷風消費電力：1.15キロワット
冷風能力：3.8キロワット
冷風運転電流：11.5アンペア
温風消費電力：1.0キロワット
温風能力：3.0キロワット
温風運転電流：10.5アンペア
除湿能力(1日あたり)：65リットル
共通付属品：リモコン(単4形アルカリ乾電池×2本使用※電池は付属していない)、排気ダクト、ダクトエンド、排気ノズル、レール固定用アタッチメント×2、窓パネルセット(窓パネル A／B／C／D各1枚)、窓固定金具、すき間スポンジシール×4、ドレンホース、窓パネル固定用ネジセット×9、雨よけパーツ、虫よけパーツ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】壁の穴あけや配管工事が不要
2025年に発売後、早期に完売したスポットエアコンに加え、今年は新たにポータブルルームエアコンを開発。家の中で暑さが気になる場所に向け、しっかり冷やしたいというニーズに応える2機種が登場した。
■開発の背景
家の中にはリビングや寝室のようにエアコンが設置されている空間だけでなく、キッチンや脱衣所、トイレ、作業スペースなど、暑さが気になりながらも固定型エアコンを設置するには、工事や費用・設置条件などのハードルがある場所がある。
ビックアイデアは、こうした家の中に残りやすい暑さに対して、工事不要で導入しやすい冷房機器を提案してきた。2026年は、継続展開するスポットエアコンに加え、よりしっかり室内を涼しくしたいという声に応えるポータブルルームエアコンを新たにラインナップ。「ここを冷やしたい」という声だけでなく、部屋全体をより快適に整えたいというニーズにも応えられる2機種だ。
■商品特徴
■1.工事不要で、届いたその日から使える(2機種共通)
いずれの機種も、壁の穴あけや配管工事が不要。窓パネルを使用することで、排気ダクトを取り付けコンセントに接続して使用できるため、設置工事の負担を抑えながら導入できる。
排気ダクトを取り付ける窓パネルが4枚付属されており、さまざまなサイズの窓に設置が可能。窓パネル1枚の使用で70.2センチ、窓パネルを2枚以上使用することで約91.2センチ〜231.2センチの窓に対応する。
■2.冷風・温風・ドライ・送風の1台4役(2機種共通)
季節や用途に応じて使い分けができ、夏の冷風だけでなく、梅雨時期の除湿や送風、寒い時期の温風運転まで、1年を通して活用できる。
また、就寝時に便利なおやすみ設定を搭載しており、設定すると表示部のLEDが暗くなり、風量弱で運転。12時間後に自動で運転を停止するため、就寝時にも使いやすい仕様だ。
■3.暑さが気になる場所に使いやすい「スポットエアコン」
スポットエアコンは、一定速で暑い場所を冷やすモデル。冷房能力は2.3キロワット(50ヘルツ)／2.6キロワット(60ヘルツ)で、キッチンや脱衣所、作業スペースなど、暑さが気になる場所に向けて、必要なときにしっかり冷風を届けやすい仕様。
■4.インバーター制御で出力を調整しながら運転する「ポータブルルームエアコン」
ポータブルルームエアコンは、インバーター制御を採用した新開発モデル。冷房能力は3.8キロワットで、設定温度や周辺温度の状態に応じてモーターの回転数を制御しながら運転。より高い出力を備え、部屋をより快適に整えたいニーズに応える。
■5.付属のリモコンで離れた場所から操作できる(2機種共通)
いずれの機種も付属のリモコンで操作できるため、離れた場所からでも運転や設定の変更が可能。ポータブルルームエアコンのリモコンにはバックライト付きの液晶がついており、寝室など暗い場所でもスムーズに操作できる。
■商品概要
商品名：スポットエアコン
型番：BIM-PA26A
価格：3万9800円
本体サイズ：約幅303×高さ696×奥行286ミリ
本体質量：約20.7キロ
電源コード：約1.8メートル
電源：AC100ボルト 50／60ヘルツ
冷風消費電力：800ワット(50ヘルツ)／840ワット(60ヘルツ)
冷風能力：2.3キロワット(50ヘルツ)／2.6kワット(60ヘルツ)
冷風運転電流：9.8アンペア(50ヘルツ)／8.8アンペア(60ヘルツ)
温風消費電力：820ワット(50ヘルツ)／870ワット(60ヘルツ)
温風能力：2.0キロワット(50ヘルツ)／2.2キロワット(60ヘルツ)
温風運転電流：10.4アンペア(50ヘルツ)／9.0アンペア(60ヘルツ)
除湿能力(1日あたり)：34リットル(50ヘルツ)／38リットル(60ヘルツ)
商品名：ポータブルルームエアコン
型番：BIT-PA38A
価格：6万9800円
本体サイズ：約幅410×高さ720×奥行355ミリ
本体質量：約25キロ
電源コード：約1.8メートル
電源：AC100ボルト 50／60ヘルツ
冷風消費電力：1.15キロワット
冷風能力：3.8キロワット
冷風運転電流：11.5アンペア
温風消費電力：1.0キロワット
温風能力：3.0キロワット
温風運転電流：10.5アンペア
除湿能力(1日あたり)：65リットル
共通付属品：リモコン(単4形アルカリ乾電池×2本使用※電池は付属していない)、排気ダクト、ダクトエンド、排気ノズル、レール固定用アタッチメント×2、窓パネルセット(窓パネル A／B／C／D各1枚)、窓固定金具、すき間スポンジシール×4、ドレンホース、窓パネル固定用ネジセット×9、雨よけパーツ、虫よけパーツ
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