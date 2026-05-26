新たに誕生した「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」【写真】衝撃を生々しく体感！「ハウステンボス」の新アトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」「憧れの異世界。」をブランドに掲げ、アトラクションやエンタメコンテンツが進化し続けている長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」。同パーク内には、『エヴァンゲリオン』がテーマとなったライドアトラクションの開業に伴い