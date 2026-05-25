車の窓ガラス越しに夜逃げする娘は母と確かに目を合わせた。しかし、その次の瞬間、母がとった行動は….。【漫画】本編を読むユーモアあふれる漫画を数多く手掛ける宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。実際の夜逃げ案件をもとに描いた「夜逃げ屋日記」は、DVや家庭問題に苦しむ依頼者たちの現実を描き、多くの読者の心を揺さぶっている。今回は、その中から第20話を紹介する。■母親の姿を“最後に見たい”と願った娘0102「夜逃げ