あ、この人とは付き合えない…と思った瞬間【漫画】本編を読む価値観の違いに気づいた瞬間、好きだった気持ちが一気に冷めていく姿を描いた、ゐ(@irk_hrk)さんの「百年の恋も冷める瞬間」。本作のなかから、2つのエピソードを紹介する。百年の恋も冷める瞬間5百年の恋も冷める瞬間6付き合っていくうえで大きな障壁となるのが、埋められない価値観の違いだ。2人で散歩をしているとき、ベビーカーに乗った赤ちゃんと遭遇した。「俺、